ФОТО | Жители Эстонии ринулись в торговые центры на Черную пятницу

Стоит отметить, что большая часть скидок колеблется в промежутке 20-30%, однако есть и более выгодные предложения.

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