27.11.2020, 21:05

ФОТО | Жители Эстонии ринулись в торговые центры на Черную пятницу


EST
Galerii: 79 pilti
Must reede Tallinna kaubanduskeskustes Foto: Taavi Sepp

Сегодняшние скидки в рамках Черной пятницы привлекли в торговые центры столицы множество покупателей. Оживленность наблюдалась и в магазинах Тарту.

Стоит отметить, что большая часть скидок колеблется в промежутке 20-30%, однако есть и более выгодные предложения.

Смотрите фото!

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