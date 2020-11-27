ФОТО | Жители Эстонии ринулись в торговые центры на Черную пятницу

Сегодняшние скидки в рамках Черной пятницы привлекли в торговые центры столицы множество покупателей. Оживленность наблюдалась и в магазинах Тарту.
Стоит отметить, что большая часть скидок колеблется в промежутке 20-30%, однако есть и более выгодные предложения.
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