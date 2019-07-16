16.07.2019, 19:01
ФОТО: Житель Вильянди смастерил из контейнера жилье и сдает его за 350 евро(2)
Живущий в Вильянди Урмет Петерсон опубликовал в одной из социальных сетей объявление об аренде жилья, где предложил желающим снять жилье пожить в контейнере, который он переделал в трехкомнатную квартиру. Ему это обошлось в 25 000 евро.
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