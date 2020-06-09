ФОТО | Замещающий автобус Elron был битком набит людьми. Пассажир разочарован

Пассажир решил сделать в социальной сети пост, где он чрезвычайно критичен по отношению к Elron. "В смысле, Elron? На участке Таллинн-Турба нужно пересаживаться в автобус, но в качестве автобусного транспорта на целый поезд людей один автобус! И автобус такого среднего размера, если не сказать маленький", — пишет пассажир и добавляет, что весь автобус был битком набит людьми.

Руководитель по продажам и развитию Elron Ронни Конго сказал Kasulik, что ситуация была вызвана произошедшей в сотрудничающей с ними автобусной фирме человеческой ошибкой. "Elron обслуживает более 1000 отправлений в неделю, и мы стараемся всегда предлагать максимально хорошую услугу, какая возможна при имеющихся в нашем распоряжении ресурсах. При этом в случае ремонтных работ мы всегда заказываем у своих партнеров по сотрудничеству больше автобусов, если предполагается, что пассажиров много. На это отправление тоже было заказано два автобуса", — говорит Конго.

"К сожалению, обслуживать пассажиров на этом одном направлении прибыл действительно лишь один. Автобусное предприятие объяснило нам, что данная ситуация была результатом человеческой ошибки водителя автобуса, где он неправильно посмотрел рабочий график и поэтому прибыл в Валингу значительно позже предусмотренного. Понятно, что большинство пассажиров к этому времени уже пошли на один ожидавший на остановке автобус. Мы еще раз приносим всем пассажирам извинения за случившееся", — раскрывает он причины досадной ситуации.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!