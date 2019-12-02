ФОТО | Закрытую из-за листерии рыбную фабрику M.V. Wool пришли поддержать десятки людей

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Созданная неделю назад в Facebook группа "Верим M.V.Wool" собрала тысячи подписчиков. Глава движения Катриа Алликмаа (32), которая сама работает на фабрике M.V. Wool в Вихерпалу, позвала народ на Тоомпеа, чтобы выразить поддержку фабрике, закрытой из-за листерии.