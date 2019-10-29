ФОТО: Юри Ратас открыл в Нью-Йорке представительство EAS

Вчера премьер-министр Юри Ратас и член правления Фонда содействия развитию предпринимательства Сигрд Харьё открыли в Нью-Йорке представительство фонда.
Задача представительства заключается в развитии экспорта.
Возглавил отделение Джеймс С. Йорк, который некоторое время даже жил в Эстонии.
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