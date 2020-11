ФОТО | Выбраны самые дружественные к семье работодатели. Смотрите, есть ли среди них ваш

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, дружественное отношение к работнику и семье означает в том числе и гибкость в отношении времени и места работы. ”Противодействие распространению коронавируса принесло работодателям серьезные вызовы по части организации работы учреждений или предприятий, и сегодняшнее мероприятие по выражению признания было также проведено в интернете из-за соображений безопасности. В нынешней ситуации, когда для сохранения здоровья людей необходимо придерживаться дистанции и по возможности организовывать работу из дома, очевидное преимущество есть у дружественных к работнику и семье работодателей, которые уже раньше внедрили гибкие формы работы. Работа будущего — это перемены как местонахождения работы, так и способов для ее выполнения, и нынешний год, богатый на различные вызовы, приблизил к нам эту идею”, — отметил министр Танель Кийк.

Министр народонаселения Рийна Солман сказала, что все предприятия, участвовавшие в долголетней программе развития, проделали большую работу и достойны признания. ”Возможности синергии трудовой и семейной жизни становятся все более важными для людей при выборе рабочего места, что также все лучше осознают и работодатели. Радостно отметить, как год от года растет уровень дружественности к семье участвующих в программе работодателей, так что работники более не должны выбирать между работой и семьей — они могут успешно соединять эти роли”, — сказала министр Рийна Солман.

Окончательные знаки золотого уровня в этом году получили: ACNielsen Eesti OÜ, Admiral Markets AS, Agapics AS, AS Estiko-Plastar, AS Helmes, AS SEB Pank, Bondora Group AS, Fortumo OÜ, Министерство окружающей среды, Lennuliiklusteeninduse AS, Mandatum Life Insurance Company Ltd Eesti Filiaal, Спасательный департамент, Wunder Estonia OÜ и Omniva (Eesti Post AS).

Серебряным уровнем были отмечены: PZU Kindlustus, ABB AS, Astro Baltics OÜ, Brightspark OÜ, Estanc AS, Центр тревоги, Агентство окружающей среды, Käo Tugikeskus, Morek IT OÜ, волостное управление Пыльтсамаа, Ridango AS, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor, SA Elva Laste- ja Perekeskus, SA Eesti Meremuuseum, Südameapteek и Tartu Kutsehariduskeskus.