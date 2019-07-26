ФОТО: Вот это предприимчивость! Мартин Репинский нашел новый способ прорекламировать свою ферму

Как видно на представленных вашему вниманию снимках, предприимчивый политик все же нашел способ прорекламировать свой бизнес без наличия разрешения на рекламу. Он просто припарковал на обочине автомобиль с логотипом фермы.

”Это не реклама. Это просто автомобиль с рекламой. Как и многие другие автомобили, на которые наклеена реклама”, — прокомментировал Репинский Delfi.

По закону наружной рекламой не считается используемый в экономической и профессиональной деятельности автомобиль, на котором указаны имя, контактные данные, торговый знак, адрес сайта и сфера деятельности.