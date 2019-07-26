26.07.2019, 20:30

ФОТО: Вот это предприимчивость! Мартин Репинский нашел новый способ прорекламировать свою ферму

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rus.delfi.ee
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Konju kitsefarmi reklaamiv buss Tallinna-Narva maanetee ääres Foto: Dmitri Fedotkin

Недавно на шоссе Таллинн-Нарва появилась реклама козьей фермы Конью Мартина Репинского. Несколько недель назад управа волости Тойла направила Репинскому письмо, в котором сообщила, что реклама установлена незаконно, и попросила убрать ее.

Как видно на представленных вашему вниманию снимках, предприимчивый политик все же нашел способ прорекламировать свой бизнес без наличия разрешения на рекламу. Он просто припарковал на обочине автомобиль с логотипом фермы.

”Это не реклама. Это просто автомобиль с рекламой. Как и многие другие автомобили, на которые наклеена реклама”, — прокомментировал Репинский Delfi.

По закону наружной рекламой не считается используемый в экономической и профессиональной деятельности автомобиль, на котором указаны имя, контактные данные, торговый знак, адрес сайта и сфера деятельности.

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