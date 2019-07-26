ФОТО: Вот это предприимчивость! Мартин Репинский нашел новый способ прорекламировать свою ферму(12)
Недавно на шоссе Таллинн-Нарва появилась реклама козьей фермы Конью Мартина Репинского. Несколько недель назад управа волости Тойла направила Репинскому письмо, в котором сообщила, что реклама установлена незаконно, и попросила убрать ее.
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