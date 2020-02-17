17.02.2020, 08:10

ФОТО: Ветер не помеха! На Хийумаа прошел рыбный фестиваль Jääkala


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ФОТО: Ветер не помеха! На Хийумаа прошел рыбный фестиваль Jääkala
Foto: Argo Nurs.

На выходных в порту Орьяку на Хийумаа в третий раз прошел рыбный фестиваль Jääkala.

Сильный ветер не помешал проведению мероприятия. Смотрите фото!

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