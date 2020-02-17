ФОТО: Ветер не помеха! На Хийумаа прошел рыбный фестиваль Jääkala

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Foto: Argo Nurs.

На выходных в порту Орьяку на Хийумаа в третий раз прошел рыбный фестиваль Jääkala.