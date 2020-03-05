ФОТО | Вблизи Тарту горы мусора — на этом месте строят жилой район. Почему никто его не убирает?

"Мы не вывозили мусор, так как эта груда хлама не может кого-то побеспокоить, ведь ближайшие дома находятся в 200-300 метрах от этого места", — отметил директор строительнной фирмы Farmada Invest OÜ Хейти Салуметс.

У предприятия 20 гектаров жилой застройки, стройка еще не закончилась. Три улицы готовы, четвертая еще нет. Примерно три недели назад фирма собрала весь строительный мусор в центр района, чтобы его было легче вывезти. "Привезем контейнеры и погрузим туда весь хлам. Сейчас земля слишком влажная, подождем, когда похолодает и сможет поставить контейнеры", — сказал Салуметс.

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