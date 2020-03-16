ФОТО | Vapiano закрыла рестораны и пожертвовала еду Продуктовому банку

Сеть Vapiano Eesti сегодня утром сообщила своим клиентам, что со вчерашнего дня все рестораны закрыты для предотвращения коронавируса. Также предприятие прекращает продажу еды через курьерскую доставку. Скопившуюся ко вчерашнему дню еду ресторан пожертвовал Продуктовому банку.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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