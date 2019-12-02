02.12.2019, 13:30
ФОТО | В торговом центре Kristiine открылся ресторан KFC — уже второй в Эстонии!(18)
Сегодня культовая сеть быстрого питания Kentucky Fried Chicken открыла свой второй ресторан в Эстонии. Он расположился на созданной в октябре в ходе обновления торгового центра Kristiine улице кафе Kristiine Road. С 1 февраля ресторан будет открыт для посетителей круглосуточно, сообщается в пресс-релизе Citycon.
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