ФОТО | В торговом центре Kristiine открылся ресторан KFC — уже второй в Эстонии!

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Galerii: 23 pilti Kristiine keskuses avati juba teine KFC restoranKristiine keskuses avati juba teine KFC restoran Foto: Raul Mee

Сегодня культовая сеть быстрого питания Kentucky Fried Chicken открыла свой второй ресторан в Эстонии. Он расположился на созданной в октябре в ходе обновления торгового центра Kristiine улице кафе Kristiine Road. С 1 февраля ресторан будет открыт для посетителей круглосуточно, сообщается в пресс-релизе Citycon.