ФОТО | В Тапа построили экологичную резервную котельную

Производитель тепловой энергии N.R. Energy построил в Тапа на улице Лейна новую работающую на биотопливе резервную котельную стоимостью около 2,7 миллиона евро. Котельная отвечает строгим экологическим требованиям Европейского союза и поможет улучшить надежность снабжения Тапа тепловой энергией.
Руководитель N.R. Energy OÜ Ахто Тислер сказал, что новая котельная в Тапа в тестовом режиме производит тепло уже пару месяцев, но на этой неделе от волостной управы Тапа было получено официальное разрешение на эксплуатацию, и теперь начнется полноценное производство тепловой энергии. ”Резервная котельная на улице Лейна функционирует постоянно и поддерживает работу основной котельной Тапа. Благодаря новой котельной теперь в штатном режиме вся тепловая энергия в Тапа производится из возобновляемого сырья — древесной щепы. Полностью автоматическая котельная не требует постоянного присутствия работников, но при необходимости специалисты N.R. Energy осуществляют проверки и наблюдения”, — пояснил Тислер.
В ходе продолжавшихся пять месяцев строительных работ была осуществлена основательная реновация котельной в Тапа по адресу Лейна, 14а. Были установлены новое работающее на древесной щепе оборудование, а само здание получило современный облик. ”Это первая в Эстонии котельная, работы по реновации и используемое новое оборудование которой полностью соответствуют строгим требованиям конкурса, одобренным Департаментом конкуренции”, — отметил Ахто Тислер. Проектом реновации руководила специализирующаяся на решениях возобновляемой энергии консультационная фирма ICP Solutions.
”Котельная в Тапа — первая в Эстонии, где полностью соблюдены положения вступившего в силу в конце 2018 года постановления Европейского союза, требующего менее 50 мг выделяющейся пыли на один кубометр воздуха. При этом благодаря использованию современного электрического фильтра мы сумели достичь уровня содержания частиц пепла в выходящем воздухе менее 30 мг/м3. Будучи социально ответственным предприятием, N.R. Energy стремится обеспечивать максимально чистый воздух в регионах своей деятельности. Благодаря новому фильтру, воздух в окрестностях котельной в Тапа является образцово чистым, а улучшенный процесс сжигания обеспечивает меньшее количество сажи и более эффективное производство тепла”, — рассказал Тислер.
По словам исполнительного директора Союза теплосетей Эстонии (EJKÜ) Сийма Умблея, резервная котельная в Тапа демонстрирует новую тенденцию в современной тепловой энергетике. ”Действующая сеть центрального отопления и выполненные на мировом уровне очистительные системы современных котельных обеспечивают городам чистый воздух и надежность снабжения”, — отметил Умблея.
Компания N.R. Energy инвестировала в реновацию резервной котельной около 2,7 миллиона евро. Всего в Тапа у N.R. Energy сегодня три котельные.
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