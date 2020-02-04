ФОТО | В Тапа построили экологичную резервную котельную

Руководитель N.R. Energy OÜ Ахто Тислер сказал, что новая котельная в Тапа в тестовом режиме производит тепло уже пару месяцев, но на этой неделе от волостной управы Тапа было получено официальное разрешение на эксплуатацию, и теперь начнется полноценное производство тепловой энергии. ”Резервная котельная на улице Лейна функционирует постоянно и поддерживает работу основной котельной Тапа. Благодаря новой котельной теперь в штатном режиме вся тепловая энергия в Тапа производится из возобновляемого сырья — древесной щепы. Полностью автоматическая котельная не требует постоянного присутствия работников, но при необходимости специалисты N.R. Energy осуществляют проверки и наблюдения”, — пояснил Тислер.

В ходе продолжавшихся пять месяцев строительных работ была осуществлена основательная реновация котельной в Тапа по адресу Лейна, 14а. Были установлены новое работающее на древесной щепе оборудование, а само здание получило современный облик. ”Это первая в Эстонии котельная, работы по реновации и используемое новое оборудование которой полностью соответствуют строгим требованиям конкурса, одобренным Департаментом конкуренции”, — отметил Ахто Тислер. Проектом реновации руководила специализирующаяся на решениях возобновляемой энергии консультационная фирма ICP Solutions.