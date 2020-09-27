ФОТО | В Таллиннском порту на одни выходные открылся плавучий торговый центр. Смотрите, кто пришел за покупками!

Поскольку из-за существенного снижения количества пассажиров на фоне эпидемии коронавируса на линии Таллинн-Хельсинки регулярные рейсы Silja Europa временно приостановились с 21 сентября, компания решила, до перенаправления товаров на другие линии, предоставить уникальную возможность для всех желающих как выгодно приобрести приглянувшиеся товары, полакомиться лучшими на Балтике блюдами и напитками, так и ознакомиться с легендарным судном, отправившись из D-терминала Таллиннского порта в своеобразный ”круиз в никуда” на предстоящих выходных.

Из-за того, что количество пассажиров этого своеобразного рейса ограничено, для обеспечения безопасности всех посетителей в нынешней эпидемиологической ситуации всем желающим подняться на борт судна необходимо было предварительно зарегистрироваться на домашней странице, выбрав конкретный временной интервал для посещения судна. Учитывая ограниченные возможности принять всех желающих, предварительная регистрация позволяла обеспечить соблюдение современных требований безопасности в терминале и на судне.

В целях обеспечения безопасности и максимального дистанцирования, все три дня на судне работали магазины, рестораны, бары, кафе и салон красоты Hera Salongid.

Кроме этого, заблаговременно забронировав место, на судне можно было с удовольствием также позавтракать или пообедать.

Хорошее настроение поддерживала и культурная программа с выступлениями трубадура, научным театром ”Три поросёнка” и возможностью взойти на капитанский мостик небольшими группами.