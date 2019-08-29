29.08.2019, 17:45

ФОТО | В Таллинне прошла демонстрация против пенсионной реформы


rus.delfi.ee
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Galerii: 11 pilti
Eesti 200 noortekogu meeleavaldus pensionireformi vastu Foto: Rauno Volmar

Молодежное крыло партии Eesti 200 провело сегодня перед зданием, в котором расположен ряд министерств, пикет, чтобы выразить протест против разрабатываемой пенсионной реформы, которая, по мнению участников акции, отнимет у молодежи в будущем пенсию по старости.

"Слом пенсионной системы вызвал в обществе широкий и эмоциональный отклик. Пенсионная система, какой мы ее сейчас знаем, уходит в историю. Эстонская молодежь продолжит выплаты нынешним пенсионерам, но сама в будущем пенсию не получит, если не продолжит накопления; из госбюджета она в крайнем случае будет получать прожиточное пособие", - пишут в своем обращении участники пикета.

"Было бы честно в решении о сломе пенсионной системы сказать, что мы отменяем обязанность индивидуального накопления, и в то же время и выплату пенсий из общей казны", - считает молодежь Eesti 200.

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