ФОТО | В Таллинне прошла демонстрация против пенсионной реформы

Молодежное крыло партии Eesti 200 провело сегодня перед зданием, в котором расположен ряд министерств, пикет, чтобы выразить протест против разрабатываемой пенсионной реформы, которая, по мнению участников акции, отнимет у молодежи в будущем пенсию по старости.
"Слом пенсионной системы вызвал в обществе широкий и эмоциональный отклик. Пенсионная система, какой мы ее сейчас знаем, уходит в историю. Эстонская молодежь продолжит выплаты нынешним пенсионерам, но сама в будущем пенсию не получит, если не продолжит накопления; из госбюджета она в крайнем случае будет получать прожиточное пособие", - пишут в своем обращении участники пикета.
"Было бы честно в решении о сломе пенсионной системы сказать, что мы отменяем обязанность индивидуального накопления, и в то же время и выплату пенсий из общей казны", - считает молодежь Eesti 200.
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