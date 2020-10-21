ФОТО | В Таллинне построили баржу, не имеющую аналогов в мире

”Переданная заказчику баржа для рыборазведения длиной 64,8 метра, шириной 12 метров и объемом кормохранилища в 800 метрических тонн оснащена уникальной гибридной системой подачи корма. Корм может поступать в садки непосредственно под водой, такая технология является более дружелюбной к окружающей среде и менее энергозатратной. Испытания такой системы показали снижение потребления энергии на 70-90%% по сравнению с надводной подачей корма. На барже также сохранена возможность и надводного кормления рыбы — заказчик сможет выбирать, какой системой в данный момент пользоваться для более эффективного кормления рыбы”, — поясняет член правления Marketex Marine Дмитрий Горностаев.

”Наше сотрудничество с Marketex Marine длится уже более 10 лет, но этот проект является настоящим прорывом в сфере аквакультуры. Построенная баржа — самая большая и высокотехнологичная, оснащенная таким оборудованием, о котором еще несколько лет назад мы могли только мечтать. Баржа будет установлена в офшорной зоне, поэтому оборудована системой защиты от качки и имеет специально разработанный нами V-образный корпус. Повышенный класс прочности позволит ей выдерживать более высокие волны и морские погодные условия”, — рассказывает член правления AKVA group Пер Андреас Хьетланд.

Построенная баржа будет работать в открытом море и предназначена для обслуживания нового, спроектированного специально для нее типа садков, которые будут погружаться под воду на глубину 6-8 метров. Подобные садки помогут предотвратить болезни рыб, вызываемые патогенными микроорганизмами, обитающими в поверхностных слоях водоемов.

За последние 15 лет компанией Marketex Marine для индустрии рыборазведения было построено более 350 барж, которые успешно работают по всему миру: от Японии до Чили и от Норвегии до Греции. Для рынков малого судостроения и рыборазведения Marketex Marine предлагает решения ”под ключ” — от проектирования баржи до передачи готового изделия клиенту. Компания является лидером по строительству барж для рыборазведения из стали.