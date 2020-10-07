ФОТО | В Таллинне открыт первый мини-маркет Selver ABC

Отличительной чертой магазинов Selver ABC по сравнению с супер- и гипермаркетами Selver будет более ограниченный, но настолько же тщательно продуманный ассортимент. ”Несмотря на небольшой размер магазина Valdeku Selver ABC, мы не идем на компромисс в плане ассортимента или качества товаров. Мы приветствуем наших клиентов разнообразным и продуманным ассортиментом, а также качеством обслуживания, достойным сети Selver”, — добавила Кристи Ломп.

Торговая площадь магазина Valdeku Selver ABC составляет 250 квадратных метров. На меньшей, чем обычно, торговой площади представлен ассортимент всех наиболее часто покупаемых категорий товаров, а также промышленные товары первой необходимости. Среди продуктовых товаров особое внимание уделено готовым продуктам и свежей выпечке.

В течение следующего полугодия будут открыты 16 мини-маркетов Selver ABC в Таллинне, Тарту и Пярну.

В октябре, помимо открывшегося сегодня магазина Valdeku, Selver также откроет магазины Selver ABC Liivalaia, Laulasmaa и Kadrioru, а в ноябре — Veskitammi (бывший Laagri Comarket), центр Nõmme, Ristiku (бывший Pelgulinna Comarket) и Kreutzwaldi. В конце года распахнет свои двери первый Selver ABC Vana-Pärnu в Пярну. В январе и в феврале будут открыты Selver ABC Oja (в Пярну), Raatuse (в Тарту), Ranna (в Пярну), Ümera (в Тарту), Rukkilille (в Тарту), Laine (бывший Mai Comarket в Пярну) и Marja.

Переименование магазинов Comarket в Selver ABC не коснется магазинов Delice и продуктового магазина Solaris.

В сети Selver, основанной на местном капитале, до сих пор не было отдельной концепции мини-маркетов. В результате приобретения сети магазинов Comarket возникла возможность создать формат, совершенно отличный от крупных магазинов Selver.

В магазинах Selver ABC будут действовать все предложения различных кампаний Selver и бонусы, действующие во всей остальной сети.