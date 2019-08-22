ФОТО: В Таллинне открылся первый в Эстонии обувной магазин Deichmann(36)
Сегодня в центре Nautica в Таллинне откроется первый в Эстонии обувной магазин Deichmann. Вчера во второй половине дня в магазине шли последние приготовления.
Сегодня в центре Nautica в Таллинне откроется первый в Эстонии обувной магазин Deichmann. Вчера во второй половине дня в магазине шли последние приготовления.
В честь открытия первые четыре дня на весь товар — скидка 20%.
Первый магазин Deichmann в Эстонии расположен в торговом центре Nautica и занимает площадь в 380 квадратных метров. В только что открывшемся магазине покупателей ждут почти 15 000 пар обуви. Работают в магазине 8 человек.
Deichmann предлагает широкий выбор доступной высококачественной обуви для всей семьи: на каждый день и для торжественных случаев. В магазине представлены такие знаменитые бренды, как Adidas, Bench, Fila, Kendall + Kylie, Nike, Puma, Reebok, 5th Avenue, Catwalk, Gallus и многие другие. Магазины Deichmann отличает концепция простого и удобного шоппинга, подразумевающая, что все модели и все размеры доступны прямо в торговом зале. Работники магазина всегда рады оказать покупателю помощь. Помимо обуви, магазин торгует сумками и другими аксессуарами.
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