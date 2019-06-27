ФОТО: В Таллинне открылся первый экспресс-магазин Maxima

В четверг в Таллинне на улице Виру был открыт первый магазин Maxima экспресс-формата, в котором горожане и туристы смогут приобрести продуктовые и промышленные товары первой необходимости, а также – разного рода снэки и кулинарную продукцию для обеда или ужина.
”В повседневном потребительском поведении людей мы замечаем явный сдвиг в сторону убыстрения жизни, когда быстрый темп приводит к быстрым покупкам, которые хочется совершить как можно ближе к дому или месту работы, так что торговец должен находится там, где находится его клиент”, — сказал председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.
По словам Пыдера, в качестве клиентов двухэтажный магазин Maxima Express видит в равной степени как жителей старого города и людей, работающих в округе, так и посещающих Таллинн туристов.
”Из этого мы исходили и при составлении нашего ассортимента: покупатель найдет в новом магазине самые необходимые товары для кухни и хозяйства, сувениры, знакомящие с Таллинном и Эстонией, а также готовую еду и снэки, — сказал Пыдер. — Поскольку мы расположены на главной артерии Старого города, где в непосредственной близости расположено множество мест быстрого питания, мы пытаемся предлагать ассортимент отличающейся, вкусной и доступной по стоимости кулинарной продукции и так называемых быстрых перекусов или продуктов food-to-go”.
В новом магазине шаговой доступности Express на первом этаже расположены самые востребованные ценящими быстроту посетителями товары: горячие кофейные напитки, свежевыжатый сок, кулинарная продукция и горячие закуски серии Maxima ”Meistrite kvaliteet”, фрукты и напитки. На втором этаже предлагается дополнительный ассортимент сладостей, продуктов для готовки дома, гигиенических товаров и товаров первой необходимости.
”После открытия магазина мы намереваемся проводить текущий анализ потребительского поведения наших посетителей и при необходимости обновлять и дополнять ассортимент, — отметил член правления Maxima Eesti. — Несомненно, магазин Express на улице Виру станет для нас ориентиром в совершенствовании нового формата и при открытии других таких же магазинов”.
Визуальная коммуникация торгового зала отличается от традиционного магазина сети. С предлагаемыми товарами клиентов знакомят при помощи цифровых дисплеев, а интерьер магазина выполнен в более минималистском стиле по сравнению с привычными магазинами Maxima. В новом магазине также имеется зона отдыха с WiFi, где за газетой можно выпить кофе и перекусить.
В магазине шаговой доступности Maxima Express работает три обычных кассы и новомодная компактная касса самообслуживания EasyScan. Общая площадь магазина Maxima Express составляет 244 квадратных метра, а в ассортимент входит около 3000 наименований. В магазине работает десять человек. Магазин работает ежедневно с 8 до 22 часов.
В этом году прошло 15 лет с начала работы Maxima на эстонском рынке. Розничная сеть действует в Эстонии с 2004 года. Вместе с новым экспресс-магазином сети принадлежит 81 магазин, из которых 56 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 — гипермаркеты Maxima XXX и один — магазин шаговой доступности Express-формата. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает около 3700 человек.
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