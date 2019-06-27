ФОТО: В Таллинне открылся первый экспресс-магазин Maxima

”В повседневном потребительском поведении людей мы замечаем явный сдвиг в сторону убыстрения жизни, когда быстрый темп приводит к быстрым покупкам, которые хочется совершить как можно ближе к дому или месту работы, так что торговец должен находится там, где находится его клиент”, — сказал председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

По словам Пыдера, в качестве клиентов двухэтажный магазин Maxima Express видит в равной степени как жителей старого города и людей, работающих в округе, так и посещающих Таллинн туристов.



Maxima



”Из этого мы исходили и при составлении нашего ассортимента: покупатель найдет в новом магазине самые необходимые товары для кухни и хозяйства, сувениры, знакомящие с Таллинном и Эстонией, а также готовую еду и снэки, — сказал Пыдер. — Поскольку мы расположены на главной артерии Старого города, где в непосредственной близости расположено множество мест быстрого питания, мы пытаемся предлагать ассортимент отличающейся, вкусной и доступной по стоимости кулинарной продукции и так называемых быстрых перекусов или продуктов food-to-go”.