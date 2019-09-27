ФОТО | В Таллинне обновился легендарный продуктовый магазин

На сегодня работы по реновации продуктового отдела расположенного в Таллинне универмага Stockmann завершены и новый отдел полностью готов. В реновацию продуктового отдела компания Stockmann AS инвестировала более 2,5 миллионов евро.
Отдел был полностью обновлен, причем реновация выполнялась поэтапно. Были модернизированы холодильные системы, весь инвентарь и освещение, а также расширился ассортимент предлагаемых товаров. Реновация заняла восемь месяцев, причем все это время продуктовый отдел был открыт для посетителей.
Всего в обновленном продуктовом отделе продается свыше 15 000 товаров. Наиболее популярны салат ”Цезарь”, а также мясные и рыбные блюда Stockmann Delikatess. Обновился также знаменитый gourmet-прилавок Stockmann, в ассортимент которого входит более 300 готовых блюд.
В продуктовом отделе Stockmann работают 140 человек, причем более половины обладают стажем свыше 10 лет. Ежедневно легендарный отдел посещает в среднем 4000 клиентов.
Открытый в 1997 году продуктовый отдел Stockmann был первым в Эстонии — и долгие годы единственным — продуктовым магазином с ассортиментом настолько высокого уровня. Легендарный магазин и сегодня поддерживает высокое качество и предлагает своеобразный выбор готовой еды и ингредиентов.
Компания Stockmann AS является частью специализирующего на розничной торговле финского концерна Stockmann Group. Начавший деятельность в Эстонии в 1993 году универмаг Stockmann предлагает широкий ассортимент качественных торговых марок в категориях модных товаров, товаров для красоты и для дома, а также продуктов питания.
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