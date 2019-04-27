ФОТО: В Таллинн прибыли первые 2600 круизных туристов

Таллиннский порт в этом сезоне ждет 339 круизных судов, которые должны доставить в Таллинн примерно 60 000 круизных туристов.

Больше всего туристов будет 11 июля, когда разом прибудет шесть круизных судов в общей сложности с 8000 туристов.