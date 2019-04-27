27.04.2019, 13:41

ФОТО: В Таллинн прибыли первые 2600 круизных туристов


rus.delfi.ee
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Kruiisilaev MSC Poesia Tallinna sadamas Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в Таллинн прибыло первое в этом сезоне круизное судно — курсирующее под флагом Панамы MSC Poesia с 2600 круизными туристами.

Таллиннский порт в этом сезоне ждет 339 круизных судов, которые должны доставить в Таллинн примерно 60 000 круизных туристов.

Больше всего туристов будет 11 июля, когда разом прибудет шесть круизных судов в общей сложности с 8000 туристов.

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