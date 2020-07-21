ФОТО | В Таллинн прибыл спецрейс с украинскими рабочими. В аэропорту их сразу же проверяют на коронавирус(55)
Сегодня в 14:30 в Таллиннский аэропорт спецрейсом прибыли около 170 граждан Украины для работы в сельскохозяйственном и других секторах.
Сегодня в 14:30 в Таллиннский аэропорт спецрейсом прибыли около 170 граждан Украины для работы в сельскохозяйственном и других секторах.
”В основном, это работники животноводства и овощеводства, но есть и работники других областей, — сказал член правления аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус. — Надеемся, что привычное сообщение между двумя странами восстановится при первой возможности, и больше чартерных рейсов организовывать не придется”.
Сырмус отметил, что рейс был организован в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохоаны, специалисты которого проинформировали предприятия о соответствующих требованиях, и Таллиннским аэропортом. Расходы на перелет покрыли работодатели.
Что касается угрозы коронавируса, то лаборатория SYNLAB Eesti развернула в аэропорту временную палатку, где прибывших граждан Украины протестируют на коронавирус. Результаты тестов будут готовы в среду утром, их передадут работодателям.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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