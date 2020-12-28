ФОТО | В столичных кафе и ресторанах тоскливо. Кто-то продает навынос, часть заведений закрылась

Часть предприятий общественного питания решили продлить рождественский отпуск и остались закрытыми. У других появились вывески, что еду продают навынос.

Прежде всего открыты те места, которые и ранее были ориентированы на продажу навынос. Многие кафе и рестораны сообщили в социальных сетях о том, как будут работать в предстоящие три недели.

По словам исполнительного директора Wolt Baltikum Лийс Ристал, за последний месяц интерес к услуге доставки еды возрос как среди торговцев, так и потребителей. "Благодаря этому за декабрь мы приобрели в качестве партнеров 60 новых ресторанов и магазинов", — сообщила Ристал.

Ее слова подтверждает и коммерческий директор Bolt Food Николай Зеневич, по словам которого, к их платформе ежедневно присоединяются новые рестораны.