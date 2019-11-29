ФОТО: В Rimi на многих прилавках царит пустота, но еще не везде успели убрать салаты с подозрением на листерию(8)
Rimi сообщил о том, что отзывает из продажи готовые салаты, так как есть опасность того, что они заражены листерией.
Rimi сообщил о том, что отзывает из продажи готовые салаты, так как есть опасность того, что они заражены листерией.
Читатели прислали Delfi фотографии прилавком с салатами в магазинах Rimi. В Postimaja Rimi в 16:20 все еще можно было приобрести отозванные салаты, а с прилавков в Põhja Rimi эти салаты были уже убраны, остались лишь другие бренды.
Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс объяснила, что было решено сразу оповестить об обнаруженной бактерии как магазины, так и общественность. Поэтому персонал некоторых магазинов пока еще занимается тем, что убирает салаты.
Предприятие надеется, что все салаты будут убраны в течение сегодняшнего дня. На данный момент была заблокирована функция дозаказывать салаты.
Однако прилавки не останутся пустыми — Rimi постарается заказать больше салатов у партнеров.
На прошлой неделе в ходе рутинной проверки в магазине Rimi был взят анализ с рабочей поверхности в отделе по изготовлению салатов. Поступившие на этой неделе результаты показали наличие в пробах бактерии листерия (Listeria monocytogenes).
В качестве предупредительной меры сеть Rimi отзывает из продажи все свежие салаты.
"Речь шла о рабочей поверхности, которая соприкасалась с используемыми для приготовления салата материалами, — сказал руководитель Rimi по качеству Альгис Мурумаа. — Мы также отправили подозрительное сырье на тестирование — эти ответы поступят в течение следующей недели. О находке оповещены как поставщики, так и Ветеринарно-пищевой департамент (VTA). Они в свою очередь начали исследовать данные товары и сырье".
В центральной кухне Rimi сегодня начнется тщательная генеральная уборка, которая продлится до завтрашнего вечера. Ни одного свежего салата из кухни Rimi не выпустят прежде, чем сырье будет чистым. Также Rimi начал использовать прибор для экспресс-тестирования, при помощи которого можно анализировать взятые с рабочих поверхностей пробы и который дает ответ в течение 24 часов.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Рафаилов: послужило катализатором для увольнения Вернидуба
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
На полицейского напали с ножом в столичном метро