ФОТО: В Rimi на многих прилавках царит пустота, но еще не везде успели убрать салаты с подозрением на листерию

Читатели прислали Delfi фотографии прилавком с салатами в магазинах Rimi. В Postimaja Rimi в 16:20 все еще можно было приобрести отозванные салаты, а с прилавков в Põhja Rimi эти салаты были уже убраны, остались лишь другие бренды.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс объяснила, что было решено сразу оповестить об обнаруженной бактерии как магазины, так и общественность. Поэтому персонал некоторых магазинов пока еще занимается тем, что убирает салаты.

Предприятие надеется, что все салаты будут убраны в течение сегодняшнего дня. На данный момент была заблокирована функция дозаказывать салаты.

Однако прилавки не останутся пустыми — Rimi постарается заказать больше салатов у партнеров.

На прошлой неделе в ходе рутинной проверки в магазине Rimi был взят анализ с рабочей поверхности в отделе по изготовлению салатов. Поступившие на этой неделе результаты показали наличие в пробах бактерии листерия (Listeria monocytogenes).

В качестве предупредительной меры сеть Rimi отзывает из продажи все свежие салаты.