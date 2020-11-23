ФОТО | В Риге начинается подготовка к строительству центрального узла Rail Baltic

"Более объемные работы начнутся в 2021 году в конце весны или в начале лета в районе улицы Лачплеша. В случае необходимости на время строительных работ на улице будет уменьшено количество полос для движения транспорта. Работы, для которых требуется полностью закрывать движение, планируется выполнять по ночам", — сообщил рассказал представитель объединения BeReRIX и председатель правления стройкомпании Rere grupa Гунтис Аболтиньш-Аболиньш.

По его словам, в ноябре 2020 года в центре города будут огорожены строительные площадки, начнется перенос инженерных коммуникаций, строительство новой трансформаторной станции, а также подготовительные работы на ж/д путях.

Председатель правления госкомпании Eiropas dzelzceļa līnijas, которая отвечает за реализацию Rail Baltic в Латвии, Каспарс Вингрис пояснил, что до 2023 года в центре столицы планируется полностью убрать железнодорожную насыпь, построить ж/д эстакаду, третий этаж вокзала, а также полностью перестроить уличные зоны и перроны. С 2023 до 2025 года планируется проводить работы в районе Вокзальной площади.