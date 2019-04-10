ФОТО: В пятницу пассажиры Elron ехали в Тарту как сельдь в бочке

На фото — пассажиры поезда Таллинн — Тарту, который отправился из столицы в пятницу в 18 часов. Фотографию прислал читатель. ”Причина, почему я прислал это фото — утверждение Мерике Сакс в Ärileht, что в направлении Тарту у поезда перед автобусом имеется явное преимущество”, — прокомментировал читатель.

”Тут трудно заметить преимущество поезда. Хотя на автобусе — на полчаса дольше, билет — дешевле, и пассажиру гарантировано место”.

Также, по словам читателя, многие в поезде спрашивали у продавца билетов, что же случилось. ”Она могла лишь поведать, что Elron решил вместо прежнего двойного поезда оставить на линии лишь один. Для второго якобы найдена более важная линия”, — добавил написавший.

По словам пресс-секретаря Elron Марийз Адамберг, они в курсе о большой востребованности, прежде всего, в часы-пик и в наиболее популярных направлениях. ”Нам как продавцу услуги искренне жаль, что иногда не всем пассажирам удается найти сидячее место. Нам важен комфорт пассажиров, и предполагается, что пассажир не лоджен стоять на длинных дистанциях. В часы-пик мы обслуживаем линии большими составими, а также по мере возможноси составляем составы”, — поведала она.

Однако, признала Адамберг, ресурсы фирмы ограничены. ”Хотя количество пассажиров и выросло, наш парк такой же, как и годами ранее”, — добавила специалист.