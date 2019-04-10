ФОТО: В пятницу пассажиры Elron ехали в Тарту как сельдь в бочке(19)
По словам Elron, ввиду ремонта и обслуживания не было возможности пустить дополнительный поезд на линию — задействован весь парк.
По словам Elron, ввиду ремонта и обслуживания не было возможности пустить дополнительный поезд на линию — задействован весь парк.
На фото — пассажиры поезда Таллинн — Тарту, который отправился из столицы в пятницу в 18 часов. Фотографию прислал читатель. ”Причина, почему я прислал это фото — утверждение Мерике Сакс в Ärileht, что в направлении Тарту у поезда перед автобусом имеется явное преимущество”, — прокомментировал читатель.
”Тут трудно заметить преимущество поезда. Хотя на автобусе — на полчаса дольше, билет — дешевле, и пассажиру гарантировано место”.
Также, по словам читателя, многие в поезде спрашивали у продавца билетов, что же случилось. ”Она могла лишь поведать, что Elron решил вместо прежнего двойного поезда оставить на линии лишь один. Для второго якобы найдена более важная линия”, — добавил написавший.
По словам пресс-секретаря Elron Марийз Адамберг, они в курсе о большой востребованности, прежде всего, в часы-пик и в наиболее популярных направлениях. ”Нам как продавцу услуги искренне жаль, что иногда не всем пассажирам удается найти сидячее место. Нам важен комфорт пассажиров, и предполагается, что пассажир не лоджен стоять на длинных дистанциях. В часы-пик мы обслуживаем линии большими составими, а также по мере возможноси составляем составы”, — поведала она.
Однако, признала Адамберг, ресурсы фирмы ограничены. ”Хотя количество пассажиров и выросло, наш парк такой же, как и годами ранее”, — добавила специалист.
Но что же случилось с конкретной поездкой, почему линию обслуживал лишь состав из четырех вагонов? ”Ввиду работ по ремонту и обслуживанию оказалось невозможным добавить на эту линию дополнительный состав, так как задействован весь парк. Мы неоднократно говорили, что, ввиду роста числа пассажиров, нам нужны дополнительные поезда, но решения государства по этой части еще, увы, нет”, — пояснила Адамберг.
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