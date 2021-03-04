ФОТО | В Пярну строительство магазина Lidl вышло на финишную прямую

Руководитель эстонского представительства Немецко-Балтийской торговой палаты Тармо Мусто уверен, что приход Lidl положительно скажется на розничной торговле Эстонии. К тому же выбор товаров у местных потребителей расширится. Опыт других стран показывает, что и на рынке труда можно ждать позитивных изменений как в части условий труда, так и в уровне зарплат.

Сейчас к открытию готовятся 8 магазинов Lidl в четырех городах Эстонии, два из них уже получили разрешение на деятельность. Число работников Lidl Eesti превысило 180 человек.

Розничная торговая сеть Lidl действует в 32 странах по всему миру, в нее входит 11 200 магазинов.