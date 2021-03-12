ФОТО | В прошлом году в продаже в Эстонии обнаружили восемь опасных товаров — среди них пять детских

Ситуация в Эстонии

Эстония уведомила о восьми опасных товарах, обнаруженных на нашем рынке в 2020 году, через систему Safety Gate, и подготовила 336 ответных уведомлений. Из заявленных продуктов 3 были игрушками (слайм, кукла с аксессуарами, игрушка-кот для младенцев), 2 были детской одеждой (купальники) и 3 были средствами индивидуальной защиты (маски).

Foto: Tarbijakaitseamet

Игрушка для маленьких детей сломалась во время тестирования, и мелкие части продукта отделились. От игрушек для маленьких детей (до 3 лет) не должны ни в каком случае отделяться маленькие детали, так как они могут попасть в рот ребенка, спровоцировав удушье. Риск удушья — одна из основных опасностей не отвечающих всем требованиям игрушек.

Foto: Tarbijakaitseamet

Слайм содержал в разы больше бора, а кукла — гексилфталата, чем разрешено нормами. Длительное воздействие этих химикатов пагубно сказывается на гормональной системе детей, самым серьезным последствием чего может стать бесплодие.

Foto: Tarbijakaitseamet

Детские купальники имели длинные лямки, регулируемые на шее и спине. Они могут спровоцировать серьезные травмы или даже смерть от удушья при активном движении ребенка.

Foto: Tarbijakaitseamet

Из товаров, о которых было сообщено другими государствами-членами ЕС, на рынке Эстонии было выявлено 336 опасных продуктов. Большинство из них были автотранспортными средствами, но на рынке также были обнаружены 24 других товара, таких, как детские стульчики (опасность повешения), стульчики для кормления (риск травм), оправы для очков (содержащие тяжелые металлы), снегоходы (опасность воспламанения) и др.

Ключевые слова: сотрудничество и внимательность

Одно из основных прав потребителей — требовать и получать товары, безопасные для их жизни, здоровья и имущества. Особое внимание следует уделять безопасности товаров из-за большого внутреннего рынка Европейского Союза, где из-за свободного товарооборота существует вероятность того, что опасный товар, продаваемый в одной стране, может быстро переместиться в другие государства-члены ЕС. Чтобы предотвратить распространение опасных товаров на внутреннем рынке, необходимо сотрудничество между надзорными органами различных государств-членов ЕС, поэтому была создана система ”Safety Gate” для быстрого обмена информацией об опасных товарах.