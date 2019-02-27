ФОТО: В Prisma игрушка на эстонском языке стоит в несколько раз дороже аналогичной на русском. В чем дело?

Как прокомментировала руководитель по категориям Prisma Peremarket Мерит Уус, данные игрушки сняты из ассортимента и тартуская Prisma распродает последние экземпляры по сниженной цене.

”Русскоязычный товар стоит меньше, поскольку он был выведен из ассортимента раньше эстоноязычного. Цены на выведенные из ассортимента товары мы снижаем, чтобы освободить место для нового товара. Меня радует, что наш выбор игрушек по выгодным ценам был замечен”, — сказала Уус.