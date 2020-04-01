ФОТО | В портах Таллинна и Хельсинки образовались очереди из фур
Уменьшение количества судов, следующих по маршруту Эстония-Финляндия, начинает препятствовать грузоперевозкам, пишет Eesti Päevaleht.
Уменьшение количества судов, следующих по маршруту Эстония-Финляндия, начинает препятствовать грузоперевозкам, пишет Eesti Päevaleht.
В середине марта компания Tallink решила временно снять с линии Таллинн-Хельсинки судно Silja Europa. Распространение коронавируса и введенные из-за него в странах ограничения значительно уменьшили количество пассажиров. В понедельник правительство Финляндии ввело новые ограничения, которые больше не позволяют следующим через Финляндию судам брать пассажиров.
Поскольку интенсивные грузоперевозки между Эстонией и Финляндией еще продолжаются, более редкое движение судов создает очереди и опасность, что кто-то может остаться на берегу. "Ситуация действительно напряженная. Как известно, Tallink, которая является крупнейшим перевозчиком, в значительной степени уменьшила количество рейсов. Это связано прежде всего именно с отсутствием пассажирских перевозок, а не с уменьшением объемов грузоперевозок. Образовавшиеся очереди являются препятствием и для нас, зачастую именно физическим, потому что случалось, что машина с подтвержденным билетом оставалась на берегу, потому что не добиралась до погрузочной зоны", — рассказал председатель правления транспортного и логистического предприятия DSV Estonia Альвар Тыруке.
Одновременно Тыруке отметил, что больших проблем ситуация фирме еще не создала и могли соблюдать графики.
Руководитель по коммуникации Tallink Катри Линк признала, что объем грузоперевозок между Эстонией и Финляндией сейчас велик и спроса местами больше, чем пространства на судах. "Это особенно на неделе, когда грузоперевозки между странами интенсивнее. Учитывать нужно и то, что в некоторые дни недели объем грузов больше в сторону Финляндии и в другие дни недели — в сторону Эстонии", — сказала она.
По словам Линк, решением было бы поставить на линию дополнительное судно, но отсутствие пассажиров означает значительно меньший доход и нужна была бы поддержка государства. На линии Таллинн-Хельсинки быстроходное судно Megastar сейчас ходит при поддержке финского государства. Star ходит при поддержке эстонского государства между Эстонией и Германией.
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