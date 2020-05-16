ФОТО | В понедельник откроются спортклубы. Смотрите, как они готовятся к этому уже сейчас!

С понедельника открываются спортклубы и бассейны, но в них по-прежнему следует соблюдать правила гигиены и 2+2. Смотрите на сделанных в пятницу фотографиях, как идет подготовка к открытию в MyFitness в Виймси.
Начиная с 18 мая спортклубы могут снова открыть свои двери и предлагать клиентам возможность тренироваться в помещении. Для тренировок также откроются бассейны, а спа и сауны пока останутся закрытыми, их можно будет открыть в июне.
В групповой тренировке могут участвовать до десяти человек. Должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
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