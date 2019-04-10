ФОТО | В пачке оказалось вдвое меньше чипсов, чем было указано

Читатель взвесил товар при помощи кухонных весов и убедился, что вместо 210 грамм в пакете было 110 грамм чипсов (вместе с пакетом).

По словам руководителя отдела слежения за качеством Orkla Eesti, поставляющей в Эстонию продукцию Taffel, Эвелин Калда, скорее всего, это производственный брак. Она отметила, что до этого никто к ним такой проблемой не обращался, так что можно предположить, что речь идет о единичном случае. ”Если потребитель обнаружит в магазине товар с недовесом, то советуем сразу же связаться с производителем или поставщиком для получения нового товара”, — сказала она и принесла потребителю извинения.