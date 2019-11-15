ФОТО: В обновленном Stockmann продают трюфель по цене в несколько тысяч евро за килограмм

Теперь в Stockmann можно приобрести черный трюфель по цене 1115 евро за килограмм и белый трюфель — 2590 евро за килограмм. Кусочки черного трюфеля обойдутся покупателю чуть дешевле — всего 605 евро за килограмм.

Трюфели входят в ряды самых дорогих деликатесов. Эти грибы растут в земле под корнями деревьев. Они имеют неповторимый аромат и их добавляют тонко нарезанными в пасты, ризотто, салаты и омлеты.

На сайте итальянской компании Angelozzi указано, что их белый трюфель имеет очень сильный аромат, слегка напоминающий чеснок, с ярко выраженным вкусом.

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Как пишет Русская служба Би-би-си, столь высоко ценимый белый трюфель является одним из самых редких подземных грибов в мире, найти его очень трудно. Он растет только в регионе Пьемонт в северной Италии среди корней некоторых деревьев. Белый трюфель встречается намного реже, чем любой другой.

Белый сорт обладает очень интенсивным вкусом и ароматом, что делает его еще привлекательнее. Их невозможно культивировать или получить в искусственных условиях: в течение столетий люди пытались выращивать трюфели, но их по-прежнему можно раздобыть только в дикой природе.

Именно эта непредсказуемость, наряду с трудоемкостью сбора, являются причиной такой дороговизны.

Рекордную сумму за один белый трюфель заплатил владелец казино в Макао Стэнли Хо в 2007 году. Он отдал 330 тысяч долларов за один из самых больших трюфелей, обнаруженных за последние десятилетия — весом 1,5 кг. Невероятная цена для подземного грибка.