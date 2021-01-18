ФОТО | В некоторых гипермаркетах Rimi можно приобрести шампуни и жидкое мыло в свою тару

”Продавец тоже может делать что-то для того, чтобы клиенты вели более экологически чистый образ жизни”, — сказала глава отдела социально ответственного предпринимательства Rimi Катрин Батс. ”Мы в Rimi стараемся действовать так, чтобы покупатель первым делом выбирал экологически чистый вариант упаковки, например, в любом магазине Rimi вы можете купить еду на развес в свою тару. Овощи и фрукты мы рекомендуем упаковывать в авоську или в многоразовый полиэтиленовый пакет, а для упаковки покупок предлагаем бесплатные картонные коробки. Поскольку наши клиенты охотно пользуются всем этим, мы хотим дать им возможность прийти в магазин со своей тарой и купить разливной шампунь или гель для душа”, — сказала Катрин Батс.

”Мы являемся первой розничной сетью в Эстонии и одной из немногих в Европе, которая предлагает возможность покупать моющие средства в розлив в свою тару. По всей Европе существует множество так называемых магазинов с нулевыми отходами, но крупные торговые сети пока не решаются на такие шаги. При этом подобные прилавки уже существуют в 2-х латвийских и 3-х литовских Rimi”, — добавила она.

Катрин Батс отмечает, что по сравнению с другими европейскими странами Эстония производит немного отходов, но количество бытовых отходов растет из года в год, кроме того, переработка отходов упаковки находится на уровне ниже среднего европейского. ”Если в Европейском союзе в среднем перерабатывается почти 120 кг упаковочных отходов на человека, то у нас это число составляет чуть менее 100 кг. Каждый может пересмотреть свои бытовые отходы и дать вещам или упаковке второй шанс. Чем больше люди узнают о возможностях утилизации отходов и сохранения окружающей среды, тем больше они ценят производителей и продавцов со сходим мировоззрением”.

Моющие средства, продаваемые в Rimi в розлив и в экологически чистой упаковке, поступают в основном от известного в Эстонии латвийского производителя Stenders, а также от местного производителя натуральной косметики Nurme.

”Мы поддерживаем образ жизни без отходов и поэтому все чаще добавляем в свой ассортимент экологически чистую картонную упаковку или продукты без упаковки, такие как мыло, твердые шампуни и дезодоранты”, — сказала соучредитель Nurme Looduskosmeetika Марит Тийтс. ”Количество пустых пластиковых упаковок, которые образуются в каждой семье после использования кремов, шампуней, кондиционеров, скрабов для тела, жидкого мыла и т.д в течение одного месяца, довольно велико. Один из простых способов уменьшить свой экологический след — выбирать продукты без упаковки или отдавать предпочтение полностью перерабатываемой пластиковой упаковке. И если вам предложат покупать средства для стирки и личной гигиены в собственную тару, то этим определенно стоит воспользоваться! Чем чаще мы повторно используем упаковку, тем больше мы бережем окружающую среду”.