ФОТО: В Национальном музее представили монету к 100-летию Тартуского мира

Сегодня в Эстонском национальном музее в Тарту была представлена памятная монета номиналом в 2 евро, посвященная 100-летию Тартуского мирного договора.
Тираж составляет миллион экземпляров, из которых 10 000 монет исполнены в качестве BU (brilliant uncirculated) и представлены в виде сувенира на монетной карте.
Невзоров сделал скандальное заявление о Чаплине
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Пошел на поправку: как в Чите лечат от коронавируса
Названа предварительная причина смерти Всеволода Чаплина