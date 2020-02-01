01.02.2020, 12:05

ФОТО: В Национальном музее представили монету к 100-летию Тартуского мира

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Tartu rahu mündiesitlus Foto: Jassu Hertsmann

Сегодня в Эстонском национальном музее в Тарту была представлена памятная монета номиналом в 2 евро, посвященная 100-летию Тартуского мирного договора.

Тираж составляет миллион экземпляров, из которых 10 000 монет исполнены в качестве BU (brilliant uncirculated) и представлены в виде сувенира на монетной карте.

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