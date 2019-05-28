ФОТО: В магазине в Хааберсти праздновали юбилей Maxima

На юбилее розничной сети публику развлекал танцевальный ансамбль Regatt, а партнеры Maxima предлагали продегустировать летние новинки для гриля. Все желающие могли сфотографироваться в фотобоксе, а самые маленькие посетители могли занять себя на игровой площадке или разукрасить лицо. Гостей приветствовал исполнительный директор розничной сети Марко Пыдер. Ведущим дня был Эркки Сарапуу.