28.05.2019, 19:20

ФОТО: В магазине в Хааберсти праздновали юбилей Maxima


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Maxima 15. sünnipäev
Maxima 15. sünnipäevFoto: Andres Raudjalg

27 мая сеть Maxima отметила веселым послеобеденным праздником свой 15 день рождения, сказано в пресс-релизе.

На юбилее розничной сети публику развлекал танцевальный ансамбль Regatt, а партнеры Maxima предлагали продегустировать летние новинки для гриля. Все желающие могли сфотографироваться в фотобоксе, а самые маленькие посетители могли занять себя на игровой площадке или разукрасить лицо. Гостей приветствовал исполнительный директор розничной сети Марко Пыдер. Ведущим дня был Эркки Сарапуу.

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