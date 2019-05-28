28.05.2019, 19:20
ФОТО: В магазине в Хааберсти праздновали юбилей Maxima
27 мая сеть Maxima отметила веселым послеобеденным праздником свой 15 день рождения, сказано в пресс-релизе.
27 мая сеть Maxima отметила веселым послеобеденным праздником свой 15 день рождения, сказано в пресс-релизе.
На юбилее розничной сети публику развлекал танцевальный ансамбль Regatt, а партнеры Maxima предлагали продегустировать летние новинки для гриля. Все желающие могли сфотографироваться в фотобоксе, а самые маленькие посетители могли занять себя на игровой площадке или разукрасить лицо. Гостей приветствовал исполнительный директор розничной сети Марко Пыдер. Ведущим дня был Эркки Сарапуу.
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