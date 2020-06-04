ФОТО | В Маарду открыли новый супермаркет Rimi

”До этого в Маарду работал только магазин формата mini Rimi, который был в два раза меньше нового супермаркета. Число населения в Маарду год за годом растет, и все чаще сюда переезжают молодые семьи, поэтому маленький магазин стал для жителей города тесным”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро.

”Строительство нового крупного магазина было единственно правильным решением. Новый магазин подарит жителям Маарду новые возможности для совершения покупок и обретет лояльных клиентов, для которых супермаркет Rimi станет ближайшим к дому магазином”, добавила она.

Rimi Eesti AS

Супермаркет Rimi в Маарду предлагает широкий ассортимент горячих блюд и напитков, приготовленной на месте пиццы и свежей выпечки, а также салатов. Помимо обычных кассовых аппаратов, в магазине есть зона самообслуживания. В данном супермаркете реализована новая концепция Rimi, которая отличается более логичной и простой выкладкой товаров. Maardu Rimi оснащен современной и экологически чистой техникой — начиная с системы охлаждения на основе CO2 и заканчивая светодиодными потолочными светильниками.

Rimi Eesti AS