ФОТО | В Ласнамяэ все сложнее получить посылку — не помогло и открытие почтового отделения на Маяка

В Ласнамяэ есть два пункта выдачи товаров Omniva — в Lasnamäe Centrum и недавно открытая контора на Маяка. Первая точка уже давно не справлялась в одиночку. Чтобы уменьшить нагрузка на отдел, открыли новый пункт — на улице Палласте, 28. Но и там люди стоят на холоде в ожидании своей посылки.

"И в спокойное время почтовое отделение в Lasnamäe Centrum — одно из самых популярных во всей Эстонии. Однако сейчас посылок особенно много", — ответил RusDelfi Маттиас Кяйв, пресс-секретарь Omniva.

По его словам, как в Lasnamäe Centrum, так и на Маяка отделения укомплектованы максимально для того, чтобы клиенты получили свои посылки до Рождества. "Мы стараемся использовать посылочные автоматы. Просим приходить за посылками как можно быстрее, чтобы в автоматы можно было положить новый товар для других клиентов", — уточнил он.

Статистика за прошедшую неделю показывает, что в среднем клиенты почты в Lasnamäe Centrum ждут до 20 минут, на Маяка время ожидания до 10 минут. Но на этой неделе очереди в некоторой степени больше, добавил Кяйв.

Omniva призывает использовать QR-код, чтобы эффективней использовать свое время. Для этого не нужно скачивать каких-либо приложений, достаточно лишь отсканировать код через браузер. Так вы сможете видеть, через сколько будет ваша очередь.

"Мы обслужим всех клиентов, которые стоят в очереди. Даже если время работы отделения уже прошло", — заключает Omniva.

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