ФОТО | В Ласнамяэ вместо Мяннику прокатиться не желаете? Табло столичных автобусов не работают или показывают неверную информацию

Например, табло автобусов линии номер 5 в направлении Метсакооли в качестве пункта назначения показывали Сели, а в направлении Мяннику — Сыямяэ.

Автобусы линии 18 в направлении торгового центра Виру в качестве пункта назначения показывали Мере пст, а автобус номер 3 в направлении Веэренни показывал Вяйке-Ыйсмяэ.

При этом табло многих автобусов и вовсе ничего не показывали, поэтому на лобовом или боковом стекле красовались временные таблички с номером линии.

По словам пресс-секретаря TLT Иво Парбуса, они сами не администрируют данную систему. Этим занимается договорной партнер транспортнoго департаментa Thoreb Estonia OÜ.

”TLT также беспокоится по поводу неполадок в инфосистеме. Мы сообщили о ситуации в транспортный департамент”, — сказал Парбус Delfi.