ФОТО | В Ласнамяэ открылся первый в Таллинне ресторан KFC драйв-ин
В Ласнамяэ открылся первый в Таллинне ресторан KFC драйви-ин. Ресторан KFC расположен перед Lasnamäe Prisma, недалеко от перекрестка Лаагна теэ и Мустакиви теэ.
В Ласнамяэ открылся первый в Таллинне ресторан KFC драйви-ин. Ресторан KFC расположен перед Lasnamäe Prisma, недалеко от перекрестка Лаагна теэ и Мустакиви теэ.
В течение первого месяца ресторан открыт с 10 до 22, а затем начнет работать круглосуточно и без выходных. Планируется, что он будет обслуживать до 500 автомобилей в день.
"Мы стараемся сотрудничать с местными сообществами и предприятиями, чтобы жители разных городов могли попробовать вкуснейшие блюда из курицы. Открытие каждого нового ресторана KFC влечет за собой множество местных инвестиций как в рабочие места и позволяет нам сотрудничать с местными партнерами, чтобы изменить к лучшему и город, и общество", — говорит Маури Дорбек, исполнительный директор Apollo Grupp.
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