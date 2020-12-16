ФОТО | В Ласнамяэ открылся первый в Таллинне ресторан KFC драйв-ин

В течение первого месяца ресторан открыт с 10 до 22, а затем начнет работать круглосуточно и без выходных. Планируется, что он будет обслуживать до 500 автомобилей в день.

"Мы стараемся сотрудничать с местными сообществами и предприятиями, чтобы жители разных городов могли попробовать вкуснейшие блюда из курицы. Открытие каждого нового ресторана KFC влечет за собой множество местных инвестиций как в рабочие места и позволяет нам сотрудничать с местными партнерами, чтобы изменить к лучшему и город, и общество", — говорит Маури Дорбек, исполнительный директор Apollo Grupp.

KFC