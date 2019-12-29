29.12.2019, 17:50

ФОТО | В Ласнамяэ началось строительство первого магазина Lidl


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Lidli ehitus Tähesaju teel 28.12.2019
Lidli ehitus Tähesaju teel 28.12.2019Foto: Andres Putting

На улице Тяхесаю в Ласгнамяэ вовсю идут работы по строительству магазина Lidl. Пока еще ни одна вывеска не дает указания того, что строительный проект связан именно с этой сетью.

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