ФОТО | В Ласнамяэ началось строительство первого магазина Lidl

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Lidli ehitus Tähesaju teel 28.12.2019 Foto: Andres Putting

На улице Тяхесаю в Ласгнамяэ вовсю идут работы по строительству магазина Lidl. Пока еще ни одна вывеска не дает указания того, что строительный проект связан именно с этой сетью.