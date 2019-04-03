ФОТО: В Кингисеппе изъяли и сожгли более 400 кг "запрещенки", в том числе и из Эстонии

"2 апреля должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Кингисеппской Таможни проведен рейд по выявлению фактов неисполнения Указа Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 ”Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации”", — сообщается в пресс-релизе.



Фото: Россельхознадзор



В ходе контрольно-надзорных мероприятий на складе временного хранения продукции в городе Кингисепп (МАПП ”Ивангород”) изъято 301,3 килограмма сыра, сметаны, творога, творожного крема и 124 килограмма колбасы, сосисок, сарделек и сыровяленого мяса (хамон) на маркировочных этикетках которых указаны предприятия-производители стран-членов Европейского союза.



Фото: Россельхознадзор



Продукция общим весом 425,3 килограмма в соответствии с законодательством Российской Федерации уничтожена путем сжигания.

