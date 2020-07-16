ФОТО | В карьере ”Нарва” приступает к работе "Баруто" — самый мощный в Европе

Также компания Komatsu обратила особое внимание на производительность, удобство оператора, надежность и безопасность нового бульдозера (D475A-8E0).

”Enefit Kaevandused всегда было предприятием, использующим самые лучшие из возможных технологии и оборудование. Сегодня мы приняли высшее достижение промышленного машиностроения — бульдозер с минимальными выбросами и примерно на 10% большей производительностью. Мы рады, что именно с карьера ”Нарва” техника нового типа начинает покорение мира”, — сказал председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола.

Менеджер по продукции крупных карьерных машин Komatsu в Европе Грегори Питерс подчеркнул, что машиностроение все больше ориентируется на экологичность. ”Komatsu следует в ногу с тенденциями, являясь лидером в области технологических инноваций в этой сфере. Мы вывели на рынок новые, более эффективные, безопасные и экологичные бульдозеры. На сегодняшний день произведено три таких машины. Первая из них была поставлена в Эстонию — на карьер ”Нарва” предприятия Enefit Kaevandused, входящего в состав Eesti Energia. Один находится на пути в Соединенные Штаты Америки, а еще один будет отправлен в Австралию”, — сказал Грегори Питерс. Он добавил, что будущее принадлежит именно таким ”зеленым” и более безопасным машинам. ”Многим промышленным предприятиям важно обеспечить экологически чистое, безопасное и эффективное производство. Техника нового типа поможет достичь этих целей”, — сказал представитель Komatsu.

Бульдозер, изготовленный на заводе в Осаке в Японии, основной задачей которого является разрыхление и перемещение сланца, получил имя Baruto. Ставший так называемым крестным отцом машины бывший борец сумо Кайдо Хёвельсон также лично участвовал в мировой премьере бульдозера и наклеил на машину наклейку с именем.

Помимо значительно сокращенных выбросов, особенностью бульдозера также является комфорт и безопасность оператора. Например, движение машины исключается, если на месте водителя никого нет, а аварийные выключатели могут в чрезвычайной ситуации немедленно остановить машину одним нажатием кнопки.