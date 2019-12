ФОТО | В интернет-магазине Amazon обнаружили елочные украшения и сувениры с изображением Освенцима

На керамических елочных украшениях, ковриках для компьютерной мыши и магнитах-открывалках в виде бутылочных крышек были изображены бараки, забор с колючей проволокой, вагоны, в которых заключенных привозили в лагерь смерти, и железнодорожные пути, ведущие к его воротам.

"Продажа "рождественских украшений" с изображениями Аушвица не кажется нам уместной. Аушвиц на открывалке для бутылок — это возмутительно и неуважительно", — заявили в музее, потребовав от Amazon убрать эти товары из продажи. Интернет-магазин повиновался, но позже на его сайте обнаружилось еще несколько подобных сувениров. Украшения с концлагерем также обнаружились на сайте интернет-магазина Wish.

В Amazon заверили, что все неуместные товары были сняты с продажи, а также отметили, что в период активной торговли накануне больших праздников не всегда удается проверять все объявления на соответствие нормам. "Все продавцы обязаны следовать нашим правилам продаж, и те из них, кто отказывается это делать, столкнутся с санкциями, в том числе и с возможным закрытием их учетных записей", — предупредил сервис.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 декабря 2019 г.





Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 1 декабря 2019 г.





"Christmas ornaments" with images from Auschwitz are also available on @WishShopping. We hope that their reaction will be similar to #Amazon and such project will be quickly removed too. https://t.co/a8dynuU6ji pic.twitter.com/mcWCbA5B4g — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 2 декабря 2019 г.





The story continuous. We start getting an impression that people took upon themselves the job that someone at @amazon should be doing: verifying the products that are uploaded there. Here is an "Arbeit macht frei" bath-beach-pool-gym towel. https://t.co/VD4uXikjpl https://t.co/DF4rChxIiV pic.twitter.com/NS9kROWIFp — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 2 декабря 2019 г.