ФОТО | В интернет-магазине Amazon обнаружили елочные украшения и сувениры с изображением Освенцима

На керамических елочных украшениях, ковриках для компьютерной мыши и магнитах-открывалках в виде бутылочных крышек были изображены бараки, забор с колючей проволокой, вагоны, в которых заключенных привозили в лагерь смерти, и железнодорожные пути, ведущие к его воротам.
"Продажа "рождественских украшений" с изображениями Аушвица не кажется нам уместной. Аушвиц на открывалке для бутылок — это возмутительно и неуважительно", — заявили в музее, потребовав от Amazon убрать эти товары из продажи. Интернет-магазин повиновался, но позже на его сайте обнаружилось еще несколько подобных сувениров. Украшения с концлагерем также обнаружились на сайте интернет-магазина Wish.
В Amazon заверили, что все неуместные товары были сняты с продажи, а также отметили, что в период активной торговли накануне больших праздников не всегда удается проверять все объявления на соответствие нормам. "Все продавцы обязаны следовать нашим правилам продаж, и те из них, кто отказывается это делать, столкнутся с санкциями, в том числе и с возможным закрытием их учетных записей", — предупредил сервис.
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